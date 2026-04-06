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Bản gốc ca khúc "50 năm về sau" của ca sĩ Trung Quốc Hải Lai A Mộc

Bản gốc ca khúc "50 năm về sau" của ca sĩ Trung Quốc Hải Lai A Mộc vốn đã nổi tiếng trước khi được chuyển ngữ sang tiếng Việt.
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