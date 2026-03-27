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Bản dựng hoàn chỉnh Galaxy Z Fold8 Wide dựa trên các thông tin bị rò rỉ

Samsung được cho là sẽ ra mắt chiếc smartphone gập với tỷ lệ màn hình đặc biệt. Những hình ảnh bản dựng đã cho thấy điểm đặc biệt của chiếc điện thoại này.
Đọc thêm : Ảnh bản dựng chiếc smartphone màn hình gập đặc biệt của Samsung