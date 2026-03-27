Ảnh bản dựng chiếc smartphone màn hình gập đặc biệt của Samsung

Ảnh bản dựng hoàn chỉnh của Galaxy Z Fold8 Wide dựa trên các thông tin bị rò rỉ (Ảnh: OnLeaks).

Theo OnLeaks, tài khoản mạng xã hội X nổi tiếng với việc chia sẻ nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, Samsung không chỉ cho ra mắt chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold8 trong năm nay, mà hãng sẽ trình làng thêm biến thể đặc biệt mang tên gọi Galaxy Z Fold8 Wide.

Đây được cho là sản phẩm để Samsung đối đầu trực tiếp với iPhone Fold, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên nhiều khả năng cũng sẽ được Apple ra mắt vào tháng 9 tới. Động thái này cũng tương tự như khi Samsung cho ra mắt Galaxy S25 Edge siêu mỏng vào năm ngoái để đón đầu iPhone Air của Apple.

Vậy điều gì giúp cho Galaxy Z Fold8 Wide trở nên đặc biệt để cạnh tranh với iPhone Fold?

OnLeaks dẫn lời các nguồn tin cho biết Galaxy Z Fold8 Wide vẫn sở hữu kiểu thiết kế gập cánh bướm truyền thống, nhưng kích thước máy sẽ được thay đổi để màn hình bên ngoài và bên trong khi mở rộng của sản phẩm sẽ có tỷ lệ 4:3, cân đối hơn so với màn hình tỷ lệ 21:9 (đối với màn hình ngoài) và tỷ lệ 10:9 (khi mở rộng) trên Galaxy Z Fold7.

Galaxy Z Fold8 Wide có màn hình tỷ lệ vuông vức hơn phiên bản Galaxy Z Fold thông thường (Ảnh: OnLeaks).

Nhiều khả năng Samsung nhận ra chiếc smartphone gập có màn hình tỷ lệ 4:3 khi được mở rộng sẽ giúp mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng khi làm việc cũng như giải trí, do vậy hãng quyết định mang tỷ lệ màn hình này lên Galaxy Z Fold8 Wide.

Đây được cho là sản phẩm để Samsung đối đầu với iPhone Fold (Ảnh: OnLeaks).

Các thông tin bị rò rỉ cho biết iPhone Fold sẽ chỉ có cụm camera kép ở mặt sau và nhiều khả năng đây là lý do Samsung cũng chỉ trang bị 2 camera ở mặt lưng Galaxy Z Fold8 Wide.

Nguồn tin cũng cho biết Galaxy Z Fold8 Wide sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cao cấp của Qualcomm, tùy chọn bộ nhớ RAM 12 hoặc 16GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ 256/512GB hoặc 1TB. Sản phẩm có thỏi pin 5.000mAh, hỗ trợ công suất sạc nhanh 45W.

Yếu tố có thể giúp Galaxy Z Fold8 Wide cạnh tranh với iPhone Fold chính là mức giá.

Các thông tin bị rò rỉ cho biết chiếc iPhone màn hình gập của Apple sẽ có mức giá từ 1.800 USD đến 2.000 USD, thậm chí có thể lên đến 2.400 USD. Trong khi đó, nguồn tin bị rò rỉ cho biết Galaxy Z Fold8 Wide sẽ có giá khởi điểm 1.100 USD, thấp hơn đáng kể so với iPhone Fold.

Bản dựng hoàn chỉnh Galaxy Z Fold8 Wide dựa trên các thông tin bị rò rỉ (Video: OnLeaks).

Đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin vẫn chỉ là tin đồn. Nhiều khả năng Samsung sẽ trình làng loạt smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold8, Z Flip8 và Z Fold8 Wide vào tháng 7 hoặc tháng 8 tới đây, trước khi Apple ra mắt iPhone Fold vào tháng 9.