Video
video cùng chuyên mục

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ gia đình cậu bé Huy bị bỏng điện hơn 61 triệu đồng

Chia sẻ cùng hoàn cảnh cậu bé Gia Huy không may bị bỏng điện cao thế nghiêm trọng, nhiều bạn đọc Dân trí đã tiếp tục giúp đỡ số tiền hơn 61 triệu đồng.
Đọc thêm : Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ cậu bé bị bỏng điện hơn 61 triệu đồng