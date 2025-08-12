Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ cậu bé bị bỏng điện hơn 61 triệu đồng

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ gia đình cậu bé bị bỏng điện hơn 61 triệu đồng (Video: Hương Hồng).

Ngày 12/8, báo Dân trí thăm và trao biển biểu trưng số tiền 61.522.387 đồng đến gia đình em Hoàng Gia Huy (SN 2010, trú tại Lạng Sơn).

Đây là số tiền bạn đọc tiếp tục ủng hộ Gia Huy qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến số tài khoản anh Hoàng Văn Luân (SN 1989, bố của Huy).

Anh Hoàng Văn Luân (bố bệnh nhân Hoàng Gia Huy) trân trọng đón nhận số tiền 61.522.387 đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, ngày 28/6, báo Dân trí đã phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 817.070.879 đồng đến gia đình em Hoàng Gia Huy.

Trân trọng đón nhận số tiền được bạn đọc tiếp tục giúp đỡ, anh Hoàng Văn Luân gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, cùng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã luôn yêu thương và giúp đỡ gia đình.

Ngày 28/6, anh Hoàng Văn Luân (bố bệnh nhân Gia Huy) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 817.070.879 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

“Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm đã tiếp tục giúp đỡ. Hiện sức khỏe của Huy đã ổn định hơn, khoảng 2 tháng nữa cháu sẽ tái khám và xem xét lắp tay chân giả”, anh Luân cho biết.

Hoàng Gia Huy là hoàn cảnh trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ cậu bé lớp 9 bị cắt cụt 2 tay và 1 chân vì bỏng điện”, đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Ngày 17/3, trong lúc đi câu cá, không may Gia Huy bị bỏng điện. Ngay lập tức, Huy được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu và tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia rạng sáng ngày 18/3.

Các bác sĩ đã áp dụng những thủ thuật y khoa tốt nhất để cứu sống cậu học trò lớp 9. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, Huy không thể giữ lại được 2 cánh tay và 1 phần chân trái.