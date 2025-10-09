Với khoản tiền hỗ trợ gần 90 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm, ông Đỗ Mạnh Cường ở Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng có thêm kinh phí thuốc thang, chữa bệnh cho vợ.