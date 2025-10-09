Video
video cùng chuyên mục

Bạn đọc hỗ trợ người chồng chăm vợ liệt giường gần 90 triệu đồng

Với khoản tiền hỗ trợ gần 90 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm, ông Đỗ Mạnh Cường ở Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng có thêm kinh phí thuốc thang, chữa bệnh cho vợ.
Đọc thêm : Bạn đọc hỗ trợ người chồng chăm vợ liệt giường ở Lâm Đồng gần 90 triệu đồng