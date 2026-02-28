Video
video cùng chuyên mục

Bạn đọc giúp đỡ thắp sáng cuộc đời mẹ đơn thân câm điếc

Hơn 207 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã giúp mẹ đơn thân câm điếc Lò Thị Ứ xây nhà, ổn định sinh kế, mở ra hành trình mới đầy hy vọng cho con gái nhỏ.
Đọc thêm : Bạn đọc giúp đỡ thắp sáng cuộc đời mẹ đơn thân câm điếc