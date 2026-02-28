Hơn 207 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã giúp mẹ đơn thân câm điếc Lò Thị Ứ xây nhà, ổn định sinh kế, mở ra hành trình mới đầy hy vọng cho con gái nhỏ.