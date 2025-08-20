Video
video cùng chuyên mục

Bạn đọc Dân trí thắp sáng hy vọng cho cậu bé mồ côi và bà ngoại bệnh nặng

Chiều ngày 19/8, gia đình bé Lê Tuấn Anh xúc động đón nhận số tiền 185.251.320 đồng từ bạn đọc Dân trí gửi tặng.
Đọc thêm : Bạn đọc Dân trí thắp sáng hy vọng của cậu bé mồ côi và bà ngoại bệnh nặng