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Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé Thiên Ý hơn gần 327 triệu đồng

Chị Thùy Trinh (mẹ bé Thiên Ý) xúc động cảm ơn bạn đọc. Chị bất ngờ vì chưa bao giờ gia đình có số tiền lớn như thế và vui mừng vì có điều kiện chữa bệnh cho con.
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