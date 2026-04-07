Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé Thiên Ý gần 327 triệu đồng

Ngày 7/4, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 326.963.224 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Phan Thị Thùy Trinh (mẹ bé Trần Phan Thiên Ý).

Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Thùy Trinh.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 326.963.224 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Thùy Trinh (mẹ bé Thiên Ý) (Ảnh: T.Tiên).

Bé Thiên Ý bị đột quỵ khi chỉ mới 20 tháng tuổi vì chứng phì đại cơ tim bẩm sinh. Sau 22 ngày hôn mê sâu, bé may mắn giữ được sự sống, nhưng phải chịu hàng loạt di chứng nặng nề: tổn thương não, co cứng toàn thân, mất thị lực, động kinh và nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào vì loạn nhịp tim.

Hoàn cảnh của bé Thiên Ý được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Tiếng kêu cứu từ trái tim lỗi nhịp của bé gái 4 tuổi”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ngay sau khi bài báo đăng tải, hàng nghìn bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ Thiên Ý.

Chị Thùy Trinh ký xác nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ đã được chuyển vào tài khoản của mình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đón nhận sự giúp đỡ quý báu, chị Thùy Trinh xúc động chia sẻ: “Em cảm ơn báo Dân trí đã viết bài kêu gọi bạn đọc giúp đỡ; cảm ơn mọi người hỗ trợ cho con em. Đối với gia đình em lúc này, số tiền đó rất quý. Em thực sự bất ngờ và mừng vì chưa bao giờ nghĩ gia đình mình có thể nhận được khoản tiền lớn như vậy để trang trải, lo cho con”.

Về khoản tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Thùy Trinh cho biết đã gửi tiết kiệm 300 triệu đồng, dự phòng chi phí lắp máy tạo nhịp tim cho bé Thiên Ý khi có chỉ định. Số tiền còn lại, chị dành trả nợ, chuộc lại giấy tờ tùy thân của cả gia đình, mua 1 chiếc xe máy cũ cho chồng đi làm phụ hồ xa và dành một phần để khám, điều trị cho con trong thời gian tới.

“Gia đình em dành toàn bộ số tiền bạn đọc hỗ trợ để lo cho Thiên Ý. Vợ chồng em sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn để dành dụm, lo cho các con”, chị Thùy Trinh chia sẻ.

Chị Thùy Trinh gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí (Video: Tùng Nguyên).

Theo chị Thùy Trinh, tuần trước bé Thiên Ý vừa tái khám, hiện được điều trị bằng thuốc và theo dõi tình trạng co gồng để quyết định thời điểm phẫu thuật, lắp máy tạo nhịp tim.

Chị dự tính, thời gian tới sẽ đưa bé Thiên Ý đi khám tại Bệnh viện Trung ương Huế xem có giải pháp nào tốt hơn cho bệnh tình của con. Đồng thời, khám mắt và cơ gân chân cho bé, hy vọng cải thiện thị lực và khả năng vận động.