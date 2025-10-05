Video
video cùng chuyên mục

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ có 2 con mắc bệnh tan máu

Chia sẻ với hoàn cảnh chị Thu Hòa không may có 2 con mắc bệnh tan máu bẩm sinh, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 271 triệu đồng.
Đọc thêm : Bạn đọc giúp đỡ hơn 271 triệu đồng tới người mẹ có 2 con mắc bệnh tan máu