Bạn đọc giúp đỡ hơn 271 triệu đồng tới người mẹ có 2 con mắc bệnh tan máu

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ có 2 con mắc bệnh tan máu (Video: Hương Hồng).

Ngày 3/10, báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 271.755.077 đồng đến gia đình chị Phùng Thị Thu Hòa (SN 2001, trú tại tỉnh Thái Nguyên). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình chị Hòa qua báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Hòa trước đó.

Trân trọng tấm lòng bạn đọc gửi tặng, chị Hoà gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã chung tay giúp đỡ gia đình chị.

“Gia đình em chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế này. Em xin trân trọng và ghi nhớ. Em sẽ gửi tiết kiệm để dành tiền điều trị bệnh cho các con”, chị Hòa xúc động nói.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 271.755.077 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hòa (Ảnh: CTV).

Chị Hoà là hoàn cảnh trong bài viết “Hai con nhỏ mắc bệnh hiểm, mẹ khóc nghẹn vì không còn tiền cứu chữa”, đã được đăng tải trên báo Dân trí trước đó.

Bé Phan Duy Khánh (SN 2022, con trai chị Hòa) phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh khi 3 tháng tuổi. Tháng 1 năm nay, chị Hòa sinh bé Ngọc Hoa, nhưng không may bé cũng mắc bệnh giống anh trai.

Cuộc sống ở vùng núi vốn đã nhiều khó khăn, khi 2 con cùng mắc bệnh hiểm, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, gia đình chị Hòa rơi vào cảnh khốn cùng.

Để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho các con, anh Phan Hồng Quân (chồng chị Hòa) xin làm công nhân thời vụ với tiền công khoảng 200 nghìn đồng/ngày. Khoản tiền công lao động của người cha chỉ như “muối bỏ bể”, chẳng đủ cho những lần truyền máu và thuốc men của các con.

Vì vậy, mỗi lần đưa 2 con đi bệnh viện, chị Hòa lại phải vay mượn khắp nơi. Những khi không kịp xoay xở, người mẹ chỉ còn biết cắn răng nhìn con bị bệnh tật hành hạ mà lòng "đau như cắt".

Cùng mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, cuộc sống của 2 bé Duy Khánh và Ngọc Hoa gắn liền với bệnh viện ngay từ khi chào đời (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình chị Hòa hiện sống cùng mẹ chồng là bà Phan Thị Mỹ (SN 1977) trong căn nhà sàn cũ nát ở xóm Thâm Trung. Căn nhà được ông bà để lại nằm trên mảnh đất trồng rừng, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2011, chồng bà Mỹ mất vì ung thư phổi sau hơn 1 năm chạy chữa khắp nơi, để lại cho bà một khoản nợ lớn. Từ đó, mình bà gồng gánh gia đình trong cảnh thiếu trước hụt sau. Khi con trai xây dựng gia đình, bà lại giúp con chăm sóc 2 đứa cháu bị bệnh, ốm đau thường xuyên.

Dù được chính quyền địa phương, bà con lối xóm, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ tiền, lương thực, quần áo, thuốc men… nhưng do cả 2 con đều mắc bệnh nặng, gia đình chị Hòa vẫn không thể thoát nghèo.