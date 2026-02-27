Video
video cùng chuyên mục

Bãi trông giữ xe tự phát dưới đường sắt đô thị

Dưới gầm nhà ga Cầu Giấy của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội hình thành điểm trông giữ xe từ nhiều năm nay.
Đọc thêm : Hà Nội: Gầm nhà ga Cầu Giấy bị trưng dụng làm bãi trông giữ ô tô, xe máy