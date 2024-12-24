Video
video cùng chuyên mục

Bài thử nghiệm so sánh độ êm của xe Nio ET9 với một chiếc Mercedes S-Class

Thương hiệu ô tô Trung Quốc bị tố gian lận khi so sánh khung xe của hãng với một chiếc Maybach S-Class.
Đọc thêm : Thương hiệu ô tô Trung Quốc liên tục "đá xoáy" các hãng xe sang Đức