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Bãi rác bốc cháy tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị

Một bãi rác tại tỉnh Quảng Trị bất ngờ phát hỏa và cháy âm ỉ suốt nhiều ngày khiến khói bốc lên nghi ngút, gây ô nhiễm môi trường, mùi hôi tràn vào khu dân cư.
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