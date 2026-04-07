Bãi rác cháy âm ỉ suốt một tuần, khói và mùi hôi “tấn công” khu dân cư

Vụ việc xảy ra tại bãi rác tập trung ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Người dân địa phương cho biết đám cháy diễn ra suốt nhiều ngày qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống bà con các khu dân cư gần bãi rác.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 7/4, khu vực chứa rác thải rộng khoảng 1ha ở xã Quảng Ninh vẫn cháy âm ỉ, khói trắng đục kèm theo mùi hôi nồng nặc bốc cao, bao trùm cả một vùng rộng lớn.

Bãi rác ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị bốc cháy (Ảnh: Nguyễn Luân).

Nhiều người dân bày tỏ lo ngại bởi bãi rác này chỉ cách khu dân cư khoảng 1km đường chim bay. Theo hướng gió, luồng khói độc hại xộc thẳng vào nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.

Bà Võ Thị Lan (70 tuổi), trú tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Quảng Ninh phản ánh nhiều ngày qua khu dân cư nơi bà sinh sống chìm trong mùi hôi, khét rất khó chịu. Thậm chí vào buổi tối, khói từ bãi rác bay ra như sương mù.

“Trong bãi rác đủ thứ loại, nên khi cháy khói bốc lên rất độc hại. Cơ quan chức năng cần có phương án xử lý chứ chúng tôi phải sống trong môi trường ô nhiễm như thế này cả tuần nay rồi, chịu sao nổi”, bà Lan nói.

Hiện trường vụ cháy bãi rác tại tỉnh Quảng Trị (Video: Tiến Thành).

“Mấy ngày trước thấy khói bốc lên, tôi tưởng người ta đốt thực bì keo tràm, sau mới biết cháy bãi rác. Hai hôm nay tôi phải đưa con nhỏ về gửi ở nhà ngoại vì sợ ảnh hưởng sức khỏe các cháu”, một phụ nữ trú tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Quảng Ninh nói thêm.

Bãi rác bị cháy còn nằm khá gần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Bùng - Vạn Ninh. Những ngày qua, khói từ bãi rác cũng bay vào cao tốc, gây ảnh hưởng đáng kể đến các phương tiện lưu thông, nhất là thời điểm sáng sớm và chiều tối.

Bãi rác cháy âm ỉ suốt nhiều ngày, tạo khói trắng nghi ngút (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Trần Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh, cho biết vụ cháy bãi rác trên địa bàn xảy ra từ chiều 31/3, rồi lan rộng và âm ỉ suốt 1 tuần qua. Bãi rác này do Ban quản lý các công trình công cộng Quảng Ninh vận hành.

Sau khi nắm bắt thông tin vụ cháy, chính quyền xã Quảng Ninh đã kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sử dụng nhiều biện pháp để xử lý.

Do phương án sử dụng nước dập lửa không khả thi, Ban quản lý các công trình công cộng Quảng Ninh đang đổ đất phủ lấp khu vực bãi rác, dùng máy ủi san gạt nhằm dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, diện tích cháy lan rộng khiến việc khống chế hỏa hoạn gặp không ít khó khăn.

Đơn vị quản lý bãi rác đổ đất, dùng máy ủi san gạt nhằm dập tắt đám cháy (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Ngọc Đoan, Trưởng Ban quản lý các công trình công cộng Quảng Ninh, nhận định nguyên nhân hỏa hoạn có thể do trong bãi rác có lẫn các vật liệu như bật lửa, pin dự phòng, bình ga mini... gặp thời tiết nắng nóng nên phát nổ, gây cháy.

Theo ông Đoan, bãi rác là nơi xử lý chất thải của 4 xã Quảng Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu và Trường Sơn (Quảng Trị) đi vào hoạt động từ tháng 10/2025. “Đây là sự cố không mong muốn, chúng tôi đang nỗ lực để dập tắt đám cháy tại bãi rác nhằm tránh ô nhiễm, đảm bảo môi trường cho người dân”, ông Đoan nói.