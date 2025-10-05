Video
Baekhyun ngẫu hứng hát “Chiếc đèn ông sao” cùng khán giả Việt

Baekhyun bất ngờ hòa giọng cùng khán giả Việt trong ca khúc “Chiếc đèn ông sao”, mang đến không khí Trung thu tràn đầy cảm xúc.
