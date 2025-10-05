Baekhyun ngẫu hứng hát mừng Trung thu, chào khán giả Việt theo cách độc đáo

Tối 4/10, Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi Baekhyun (thành viên nhóm nhạc EXO) chính thức mang chuyến lưu diễn cá nhân đến Việt Nam, với đêm nhạc mang tên Reverie in Hanoi.

Đây là lần trở lại được mong chờ của nam ca sĩ sau thành công của concert Lonsdaleite, từng “cháy vé” chỉ sau vài phút mở bán.

Khi Baekhyun xuất hiện trên sân khấu, khán đài lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò và cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt. Nam ca sĩ chinh phục người hâm mộ bằng loạt bản hit đình đám như Candy, Bambi, UN Village hay Cry For Love, Chocolate… cùng nhiều ca khúc mới.

Nam ca sĩ Baekhyun gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, phong thái tự tin và giọng hát nội lực (Ảnh: @nghientrasua.hihi).

Dưới nền nhạc sôi động, anh vừa hát live vừa thực hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ, dù thời tiết Hà Nội tối 4/10 khá nóng và oi bức.

Do đêm nhạc diễn ra đúng dịp Trung thu, cộng đồng người hâm mộ Việt Nam đã cùng nhau tạo bất ngờ cho thần tượng bằng việc mang theo cả những chiếc đèn ông sao đặc trưng.

Khi hàng nghìn chiếc gậy ánh sáng hòa cùng sắc màu lung linh của đèn lồng, cả khán đài rực rỡ như “biển sao” giữa bầu trời Hà Nội, tạo nên khung cảnh hiếm có.

Trong phần giao lưu, fan Việt đã gửi lời chúc Trung thu qua đoạn video được chiếu trên màn hình lớn. Ngay sau đó, giai điệu quen thuộc của bài hát Chiếc đèn ông sao bất ngờ vang lên, hòa vang cùng giọng hát của gần chục nghìn khán giả.

Baekhyun tỏ ra vô cùng thích thú, ngẫu hứng hát theo một đoạn rồi bật cười nói: “Giai điệu này hay quá!”. Anh tò mò hỏi khán giả về ý nghĩa của đèn Trung thu và bất ngờ khi biết đây là một nét truyền thống lâu đời của Việt Nam.

“Thật tuyệt vời, ca khúc này thật dễ thương, và các bạn cũng vậy”, anh nói. Cả khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo phấn khích.

Baekhyun ngẫu hứng hát theo ca khúc “Chiếc đèn ông sao” cùng khán giả (Ảnh: @nghientrasua.hihi).

Một trong những khoảnh khắc hài hước nhất đêm diễn là khi Baekhyun cúi chào người hâm mộ theo nhiều phong cách khác nhau. Nam ca sĩ đã sáng tạo nhiều phiên bản, thậm chí bắt trend (xu hướng) “chào sếp” đang thịnh hành trên TikTok Việt Nam, khiến bầu không khí ngập tràn tiếng cười.

Khi khán giả đồng loạt gọi lớn “Baekhyun dễ thương quá”, anh lập tức đáp lại bằng những động tác aegyo (biểu cảm đáng yêu, tinh nghịch đặc trưng của nghệ sĩ Hàn Quốc).

Bên cạnh những khoảnh khắc giao lưu hài hước, Baekhyun nhiều lần gửi lời tri ân đến khán giả bằng tiếng Việt. Những câu nói như: “Xin chào Việt Nam!”, “Tôi hạnh phúc lắm!” hay “Cảm ơn rất nhiều!” được fan đáp lại bằng tràng pháo tay và tiếng reo hò reo, khép lại phần tương tác trong không khí ấm áp và đầy cảm xúc.

Do thời tiết không thuận lợi, Baekhyun có phần vất vả khi vừa hát vừa thực hiện các động tác vũ đạo liên tục trên sân khấu ngoài trời. Nhiều lần, anh bật cười, vừa thở vừa nói xen lẫn tiếng Hàn và tiếng Anh: “Nóng quá!”. Nam ca sĩ liên tục lau mồ hôi, chia sẻ rằng vì phải biểu diễn giữa trời nóng nên da bị mẩn đỏ do toát mồ hôi nhiều.

Dù vậy, Baekhyun vẫn nhanh chóng trấn an khán giả rồi tiếp tục trình diễn với phong thái chuyên nghiệp và nguồn năng lượng bùng nổ. Hình ảnh nam ca sĩ kiên trì hát live, giữ vững phong độ dù mồ hôi ướt đẫm áo khiến khán giả tại Mỹ Đình càng thêm yêu mến.

Baekhyun chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ tại đêm nhạc (Ảnh: Moonlight Baek - Exo Baekhyun Vietnam Fanpage).

Nhiều khán giả chia sẻ rằng Reverie in Hanoi là concert đặc biệt nhất họ từng tham dự với nhiều khoảnh khắc khó quên.

“Hình ảnh đèn lồng được thắp sáng khi Baekhyun hát thật sự rất xúc động. Nó như một món quà tinh thần giữa mùa trăng”, Thanh Hằng, một khán giả của đêm nhạc, chia sẻ.