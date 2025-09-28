Video
video cùng chuyên mục

Bạch tuộc làm phồng cơ thể để tự vệ

Khi cảm thấy bị đe dọa, bạch tuộc sẽ thu mình, cuộn những xúc tu lại để tạo thành hình dạng của một quả bóng. Điều này sẽ giúp cơ thể của chúng trở nên to lớn hơn nhằm xua đuổi kẻ săn mồi.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Sự thật về video chim phượng hoàng tung cánh giữa trời