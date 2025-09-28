Khi cảm thấy bị đe dọa, bạch tuộc sẽ thu mình, cuộn những xúc tu lại để tạo thành hình dạng của một quả bóng. Điều này sẽ giúp cơ thể của chúng trở nên to lớn hơn nhằm xua đuổi kẻ săn mồi.