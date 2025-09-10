Video
video cùng chuyên mục

Bác sĩ nội trú

Tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng bỏ chương trình nội trú Đại học Y Hà Nội
Đọc thêm : Hồ sơ "10 điểm" của bác sĩ bỏ chương trình nội trú Y Hà Nội