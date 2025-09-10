Hồ sơ "10 điểm" của bác sĩ bỏ chương trình nội trú Y Hà Nội

Đoạn clip ghi lại sự kiện chọn chuyên ngành nội trú của các sinh viên y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội nhiều giờ qua. Trong đó, một chi tiết gây chú ý với cư dân mạng là tân bác sĩ có số thứ tự 61, tên Nguyễn Đình Hoàng, đã không chọn chuyên ngành nào.

Tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng bỏ chương trình nội trú Đại học Y Hà Nội (Clip: Nhà trường).

Tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng sinh năm 2001, là sinh viên khoá 50 của Trường Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ Hoàng không phải gương mặt xa lạ với những ai quan tâm tới giáo dục.

Năm 2019, Nguyễn Đình Hoàng nổi tiếng khi trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũ (nay là Lào Cai) giành huy chương bạc tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Hình ảnh Nguyễn Đình Hoàng cách đây 6 năm tại kỳ thi Olympic hoá học quốc tế 2019 (Ảnh: BTC).

3 năm phổ thông, Nguyễn Đình Hoàng là học sinh chuyên hoá Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Lớp 11, Hoàng thi vượt cấp và giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Lớp 12, nam sinh tiếp tục giành giải Nhất, sau đó vượt qua vòng đấu chọn thứ 2 để trở thành 1 trong 4 thí sinh đại diện cho Việt Nam tại IChO 2019.

Hoàng vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội theo diện tuyển thẳng, thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Trong tháng 8 vừa qua, Nguyễn Đình Hoàng đã trúng tuyển đồng thời chương trình bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội (thứ hạng 61) và Trường Đại học VinUni (thứ hạng 1). Tân bác sĩ đã quyết định chọn chương trình nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Trường Đại học VinUni.