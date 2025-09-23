Video
Bác sĩ nói lời từ biệt với người hiến tạng

Trước giờ lấy tạng, ê-kíp phẫu thuật cúi đầu trước người hiến tạng nằm trên bàn mổ, trong khi một bác sĩ run run nói lời từ biệt.
