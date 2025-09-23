Sự thật về clip bác sĩ nghẹn ngào nói lời từ biệt với người hiến tạng

Mới đây, một clip ghi lại hình ảnh các bác sĩ, điều dưỡng nói lời từ biệt với một người bệnh chết não trước khi phẫu thuật lấy tạng đã thu hút nhiều lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước lời từ biệt của vị bác sĩ cũng như quyết định nhân văn của gia đình bệnh nhân.

Bác sĩ nói lời từ biệt với người hiến tạng. (Ảnh cắt từ clip)

Clip được khi lại trong không gian phòng mổ, toàn bộ ê-kíp đứng xung quanh bàn phẫu thuật, cúi đầu tưởng niệm người hiến tạng, Trong khi đó, giọng một vị bác sĩ run run:

"Xin chào em.

Các bác, các chú, các cô ở đây là các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác, các chú, các cô đã hết sức cứu chữa cho em nhưng tai nạn giao thông đã làm não em không thể hồi phục.

Ý nguyện của gia đình là muốn giữ lại những phần còn sống trong cơ thể em để giúp cho đời, giúp cho những bệnh nhân đang cần ghép tạng.

Xin cảm ơn em, gia đình và tri ân em rất nhiều. Xin chào em!".

Bác sĩ nói lời từ biệt với người hiến tạng (Nguồn: Vinh danh bác sĩ giỏi Việt Nam)

Chia sẻ với Dân trí, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, ca mổ này đã được thực hiện từ năm 2022.

Nạn nhân là một nam sinh viên 19 tuổi bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khi bác sĩ tiên lượng bệnh nhân không thể qua khỏi, gia đình đã nén đau buồn, quyết định hiến tạng con cho những người kém may mắn hơn.

Trước khi lấy tạng, TS.BS Phạm Hữu Thiện Chí, nguyên Phó khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thay mặt ê-kíp nói lời từ biệt với người hiến.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Chợ Rẫy sau đó đã tiến hành lấy hai quả thận, lá gan và trái tim của nạn nhân để ghép cho 4 người khác.

Trong đó, 2 quả thận được ghép cho 2 nam bệnh nhân gồm một người 27 tuổi (quê Long An) và 37 tuổi (quê Nghệ An), họ đều chạy thận nhân tạo 9 năm nay. Lá gan ghép cho người đàn ông 39 tuổi bị xơ gan (quê Gia Lai), điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Riêng trái tim được Trung tâm Điều phối Quốc gia chọn ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau ghép, cả 4 bệnh nhân đều có sức khỏe tốt, ổn định.

Ghép tạng là biện pháp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Sau hơn 30 năm kể từ ca ghép tạng đầu tiên, Việt Nam không chỉ tự chủ hoàn toàn về kỹ thuật mà còn thực hiện thành công nhiều loại hình ghép tạng phức tạp.

Nước ta cũng là quốc gia có số ca ghép tạng cao nhất khu vực với 1.000 ca/năm. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân đăng ký hiến tạng ở Việt Nam thấp nhất thế giới, tỷ lệ người hiến tạng sau chết não cũng thấp. Nguồn cho tạng hiện nay chủ yếu từ người cho sống, chỉ có 5% từ tạng của người chết não, trong khi các nước là 50-90%.

Hiện, ngành y tế đã có nhiều giải pháp để thay đổi nhận thức của toàn cộng đồng, người dân về hiến tạng để nghĩa cử nhân văn này ngày càng phổ biến.

Theo đó, một người chết não hiến tạng cứu được ít nhất 5-7 người, rất nhiều người bệnh đã được trao cơ hội được sống thêm. Người bệnh gần như được tái sinh sau khi ghép tạng.