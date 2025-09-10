Video
video cùng chuyên mục

Bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng tại sự kiện Match Day, Trường Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng gây bất ngờ khi bỏ chương trình nội trú Trường Đại học Y Hà Nội tại sự kiện Match Day ngày 9/9.
Đọc thêm : Hồ sơ "10 điểm" của bác sĩ bỏ chương trình nội trú Y Hà Nội