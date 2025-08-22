Video
Bác sĩ kêu gọi cứu nam sinh 16 tuổi nguy kịch sau hóc dị vật

Vốn mang bệnh nặng lại bất ngờ bị hóc dị vật, em Đào Xuân Trường ở Thanh Hóa ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu... Hiện sự sống của em phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.
