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Bác sĩ "hốt hoảng" vì tình huống bi hài của những sản phụ vẫn đang đi học

Bác sĩ kể chuyện "không biết nên cười hay nên lo" khi gặp những sản phụ vẫn còn mặc đồng phục học sinh tới khám.
Đọc thêm : Bác sĩ "hốt hoảng" vì tình huống bi hài của những sản phụ vẫn đang đi học