Bác sĩ "hốt hoảng" vì tình huống bi hài của những sản phụ vẫn đang đi học

Trong phòng sinh, bác sĩ luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống: băng huyết, tiền sản giật, thai ngược… Tuy nhiên, cũng có những ca bệnh khiến họ “đứng hình” không phải vì chuyên môn, mà vì câu chuyện phía sau.

Chưa hết ngỡ ngàng khi lần thứ hai gặp lại một sản phụ tuổi teen trong vòng chưa đầy một năm, ThS.BS Phùng Đức Nhật Nam, Phó Trưởng khoa Dịch vụ D5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, càng bất ngờ trước quyết định của người mẹ đi cùng cô con gái mới lên lớp 10.

Đằng sau những câu chuyện “dở khóc dở cười” ấy là một thực tế đáng suy nghĩ: nhiều bạn trẻ biết yêu nhưng chưa kịp học cách tự bảo vệ mình.