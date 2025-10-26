Video
video cùng chuyên mục

Bác sĩ hồi sức tích cực trải lòng về áp lực nghẹt thở đấu tranh với tử thần

(Dân trí) - Ở khoa Hồi sức tích cực, bác sĩ đối mặt áp lực nghẹt thở, giành giật từng giây để giữ bệnh nhân khỏi tay tử thần, giữa nước mắt và hy vọng.
