Những phút giây giành giật sự sống trong phòng hồi sức tích cực

Những quyết định sinh tử đôi khi chỉ được định đoạt trong tích tắc và có khi tất cả những gì bác sĩ kịp làm là nhấc điện thoại, gọi cho gia đình để quyết định trong vài phút ngắn ngủi.

Đằng sau những quyết định trong tích tắc đó là cả một áp lực nặng trĩu, nơi bác sĩ không chỉ đấu tranh với tử thần, mà còn phải giữ lấy niềm tin cho bệnh nhân và người thân.