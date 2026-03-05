Suốt 5 năm qua, bà Phàn Thị Mảy (Tuyên Quang) chăm sóc cháu nội bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng. Ở tuổi gần 70, bà vẫn gồng gánh gia đình trong khó khăn và bế tắc.