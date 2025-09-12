Video
video cùng chủ đề

Ba mỹ nam Mưa đỏ nói về cảnh quay 6 múi, lời hứa nếu phim đạt 700 tỷ

Trong Showbiz 8, các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Đình Khang chia sẻ những câu chuyện hậu trường hài hước, kỷ niệm thú vị khi đóng "Mưa đỏ".
Đọc thêm : Ba mỹ nam Mưa đỏ: "Cảnh cởi áo khoe cơ bắp 6 múi không phải để câu view"