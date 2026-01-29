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Bà Lauren Sánchez loạng choạng vì giày cao gót

Ngày 28/1, Lauren Sánchez sánh bước cùng chồng tới xem buổi trình diễn của nhà mốt Dior trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.
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