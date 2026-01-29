Vợ tỷ phú Jeff Bezos chao đảo trên giày cao gót, vẫn nổi bật nhờ phong thái

Ngày 28/1, Lauren Sánchez sánh bước cùng chồng tới xem buổi trình diễn của nhà mốt Dior trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Khi đang bước qua cửa ra vào và vẫy tay chào các nhiếp ảnh gia, gót giày mũi nhọn của bà bất ngờ mắc vào bậc cửa, khiến nữ MC chao đảo trong giây lát.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm xuất hiện trước công chúng, Lauren Sánchez nhanh chóng lấy lại thăng bằng, mỉm cười và tiếp tục di chuyển. Khoảnh khắc này được người hâm mộ ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bà Lauren Sánchez loạng choạng vì giày cao gót (Video: DM).

Nhiều ý kiến khen ngợi phản xạ nhanh nhạy và phong thái tự tin của bà, trong khi số khác dành lời khen cho gu thời trang tinh tế và gợi cảm của vợ tỷ phú Jeff Bezos.

Tại sự kiện, bà Lauren Sánchez diện bộ váy xanh nhạt kết hợp áo khoác ton sur ton (tông xuyệt tông), điểm nhấn là phần cổ áo lông sang trọng. Diện mạo của nữ MC được hoàn thiện với kính râm cỡ lớn và túi xách màu xám.

Jeff Bezos theo sát vợ trong bộ suit xanh lịch lãm, kết hợp áo sơ mi cài kín. Cặp đôi nắm tay nhau khi tiến vào địa điểm tổ chức, thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Vợ chồng Jeff Bezos và Lauren Sánchez hiện là những gương mặt quen thuộc tại hàng ghế đầu của các buổi trình diễn thời trang lớn ở Paris. Từ khi công khai mối quan hệ với Lauren, tỷ phú công nghệ ngày càng thoải mái trước ống kính truyền thông, đồng thời phong cách thời trang cũng được đánh giá chỉn chu và đẳng cấp hơn.

Trước đó, ngày 25/1, cặp đôi xuất hiện tại show diễn của thương hiệu Schiaparelli cũng thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Tại sự kiện này, Lauren Sánchez gây ấn tượng với bộ váy đỏ rực, phối giày cao gót da lộn đỏ ton sur ton và chiếc túi biểu tượng của nhà mốt, trang trí họa tiết gương mặt siêu thực mạ vàng. Mẫu túi làm từ da cá sấu, được dự đoán có giá lên tới hàng chục nghìn euro.

Trong khi đó, Jeff Bezos xuất hiện bên vợ với trang phục đen tối giản, gây chú ý với bộ râu bạc mang đến diện mạo trẻ trung hơn cho tỷ phú công nghệ.

Bà Lauren Sánchez còn được bắt gặp ngồi cạnh trên hàng ghế đầu hay dùng bữa trưa cùng Anna Wintour - Tổng biên tập Vogue Mỹ. Trước đó, bà Anna Wintour từng công khai bảo vệ vợ chồng Jeff Bezos trước những tranh cãi xoay quanh vai trò tài trợ của họ cho sự kiện thời trang hoành tráng trong năm Met Gala.

Theo kế hoạch, Jeff Bezos và Lauren Sánchez sẽ là nhà tài trợ chính của sự kiện thời trang hàng đầu nước Mỹ - Met Gala 2026, diễn ra ngày 4/5, cùng với Saint Laurent và Condé Nast. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của cặp đôi trong giới thời trang và nghệ thuật quốc tế.

Jeff Bezos (62 tuổi) hiện sở hữu khối tài sản ước tính gần 240 tỷ USD. Lauren Sánchez (56 tuổi) là diễn viên, MC kiêm nhà sản xuất phim, với khối tài sản khoảng 35 triệu USD.

Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2019, đính hôn năm 2023 và kết hôn vào năm 2025 sau lễ cưới kéo dài nhiều ngày tại Italy, quy tụ đông đảo bạn bè nổi tiếng.

Kể từ sau đám cưới triệu USD, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang và giải trí lớn trên thế giới. Họ trở thành gương mặt quen thuộc ở hàng ghế đầu các show thời trang đình đám.

Lauren Sánchez theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, sang trọng và giàu tính phô diễn, mang đậm tinh thần “power dressing” (thể hiện đẳng cấp qua cách ăn mặc) của giới thượng lưu Mỹ.

Bà mẹ 3 con ưa chuộng những thiết kế ôm sát, corset (váy nịt ngực), váy cắt xẻ táo bạo, chất liệu cao cấp như lụa, da, lông thú và thường hoàn thiện tổng thể bằng giày cao gót mũi nhọn, túi xách hàng hiệu.

Phong cách của Lauren Sánchez được đánh giá là sự giao thoa giữa vẻ quyến rũ Hollywood cổ điển và tinh thần thời trang cao cấp đương đại, giúp bà luôn nổi bật tại các sự kiện quốc tế.