Bà bất cẩn khiến xe đẩy của cháu lăn xuống hồ nước

Trong khi đứng nói chuyện, người phụ nữ áo trắng buông tay khỏi chiếc xe đẩy của cháu mình, khiến chiếc xe trôi tự do theo sườn dốc.
