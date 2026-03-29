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Australia: Bầu trời đỏ sẫm như màu máu gây xôn xao

Bầu trời tại nhiều khu vực ở bang Tây Australia bất ngờ chuyển sang màu đỏ kỳ lạ do các cơn bão bụi quy mô lớn gây ra cuốn lượng lớn đất đỏ giàu sắt vào khí quyển.
Đọc thêm : Bầu trời ở Australia đỏ sẫm do bão nhiệt đới cuốn bụi sa mạc