Bầu trời ở Australia đỏ sẫm do bão nhiệt đới cuốn bụi sa mạc

Mới đây, trang chính thức của Shark Bay Caravan Park - khu cắm trại và nghỉ dưỡng nằm tại Denham, bang Tây Australia - đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc thiên nhiên hiếm gặp. Đó là cảnh tượng bầu trời chuyển sang màu đỏ sẫm như máu.

Đoạn video hiện thu hút gần một triệu lượt xem. Đại diện đơn vị này cũng khẳng định, video hoàn toàn được quay thực tế. Người dân tại một số khu vực này cũng xác nhận, ánh sáng ban ngày bị xóa sổ chỉ trong vài phút, tầm nhìn giảm xuống gần như bằng 0 và không khí đặc quánh bụi.

Australia: Bầu trời đỏ sẫm như màu máu gây xôn xao (Nguồn video: The Sun).

Truyền thông quốc tế cho biết, hiện tượng này xảy ra khi bão nhiệt đới Narelle tiến gần bờ biển phía Tây Australia, mang theo gió mạnh và các cơn bão bụi quy mô lớn.

Một số khu vực như Shark Bay, Denham và những nơi vùng ven biển của bang Tây Australia ghi nhận hiện tượng bầu trời chuyển sang màu đỏ sẫm trong thời gian ngắn. Ánh sáng ban ngày bỗng tối mờ như lúc chạng vạng.

"Không khí đặc bụi như bước vào bộ phim khoa học viễn tưởng", một nhân chứng mô tả.

Bầu trời Australia chuyển màu đỏ rực (Ảnh: X).

Các chuyên gia khí tượng cho biết, nguyên nhân chính của hiện tượng này là gió mạnh từ bão cuốn lượng lớn đất đỏ giàu sắt vào khí quyển. Phần lớn đất ở khu vực nội địa Australia chứa nhiều oxit sắt, loại khoáng chất tạo màu đỏ đặc trưng của đất sa mạc.

Những hạt bụi giàu oxit sắt là hợp chất giữa sắt và oxy có khả năng phản xạ ánh sáng đỏ. Chúng hoạt động như một bộ lọc, chặn ánh sáng xanh và xanh lá, chỉ cho ánh sáng đỏ đi qua, tạo nên bầu trời đỏ rực tương tự như trên sao Hỏa.

Tuy nhiên, các nhà khí tượng khẳng định, hiện tượng này không phải là dấu hiệu của một hiện tượng siêu nhiên hay bất thường, mà là kết quả của sự kết hợp giữa gió mạnh, bão bụi và đặc điểm địa chất ở Australia.

Dù cơn bão đã suy yếu, giới chức vẫn cảnh báo tình hình còn nguy hiểm, các cảnh báo khẩn cấp vẫn được duy trì tại nhiều khu vực.

Các chuyên gia cũng cho biết hiện tượng này không hiếm. Năm 2009, bầu trời Sydney từng chuyển sang màu cam do bão bụi. Nguyên nhân chính là xói mòn tự nhiên do gió, kết hợp với hạn hán kéo dài, khiến bụi dễ bị cuốn lên khí quyển.

Vào tháng 1/2020, bầu trời ở một số khu vực phía đông nam Australia cũng chuyển sang màu đỏ như máu do bị tác động từ đám cháy rừng lớn. Những bức ảnh chụp ở thị trấn Pambula, bang New South Wales, cho thấy một cảnh tượng kỳ lạ với bầu trời đỏ rực, khói bốc lên mù mịt.

Bầu trời ở thành phố Chu Sơn bỗng chuyển sang màu đỏ gây xôn xao (Ảnh: News).

Vào tháng 6/2024, hiện tượng màu trời đêm chuyển sang màu đỏ ở thành phố Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cũng từng gây xôn xao dư luận nước này, khiến cơ quan khí tượng địa phương phải vào cuộc điều tra.

Khi đó, có nhiều suy đoán khác nhau. Có ý kiến cho rằng có thể do quá ô nhiễm, nhưng cũng có người nhận định đây là tín hiệu báo trước của một hiện tượng đặc biệt nào đó. Sau đó, cơ quan khí tượng địa phương đã phủ nhận mọi lời đồn thổi về hiện tượng siêu nhiên.

Theo lý giải của các nhà khoa học, ánh sáng màu đỏ trên bầu trời do những tàu đánh cá trên biển kiểm tra đèn trước khi ra khơi. Khi bầu khí quyển có nhiều hạt nước, ánh sáng từ đèn màu đỏ của tàu đánh cá gặp hạt nước tạo ra hiện tượng tán xạ Rayleigh (hiện tượng ánh sáng hoặc sóng điện từ bị tán xạ đàn hồi bởi các hạt hay phân tử có kích thước nhỏ hơn nhiều so với bước sóng ánh sáng).

Hạt nước nhỏ hơn nhiều so với bước sóng ánh sáng khiến ánh sáng lệch đi, tỏa theo nhiều hướng khác nhau.