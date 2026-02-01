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Arsenal đại thắng Leeds, củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Bất chấp việc Bukayo Saka chấn thương trước giờ bóng lăn, Arsenal vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập Leeds United 4-0 tại Elland Road vào tối 31/1.
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