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Arsenal bị Brentford cầm hòa 1-1

Hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ chỉ giành được trận hòa 1-1 trên sân Brentford, qua đó bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt trên đỉnh bảng.
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