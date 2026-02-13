Hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ chỉ giành được trận hòa 1-1 trên sân Brentford, qua đó bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt trên đỉnh bảng.