Arsenal bị Brentford níu chân, Man City hưởng lợi trong cuộc đua ngôi vương

Arsenal bị Brentford cầm hòa 1-1

Hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal đã bị lung lay dữ dội sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Brentford tại Gtech Community Stadium, diễn ra vào rạng sáng 13/2. Đoàn quân của Mikel Arteta đã bỏ lỡ cơ hội tái lập khoảng cách 6 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, khiến cuộc đua đến ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Arsenal để mất điểm trên sân Brentford (Ảnh: Getty).

“Pháo thủ” bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ khi Man City đã gây sức ép sát nút sau chiến thắng trước Fulham một ngày trước đó. Đối mặt với một Brentford đang nổi lên như ứng viên thực sự cho suất dự cúp châu Âu, Arsenal nhập cuộc với tâm lý căng cứng hiếm thấy. Thủ môn David Raya đã phải chuộc lỗi sau pha phá bóng cẩu thả bằng một pha cứu thua xuất sắc, từ chối cú đánh đầu cận thành của Igor Thiago.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng rất ấn tượng, với Dango Ouattara không may mắn khi đường tạt nguy hiểm từ cánh phải không tìm được đồng đội. Arsenal vùng lên về cuối hiệp với quãng thời gian cầm bóng liên tục quanh vòng cấm Brentford, nhưng hiệp đấu này sẽ không để lại nhiều ký ức đẹp khi họ không tung ra nổi cú sút trúng đích nào trước giờ nghỉ.

Chỉ có trận Wolves gặp Brentford hồi tháng 12 là có số pha dứt điểm trong hiệp một ít hơn (ba) so với 4 pha của hai đội ở trận này trong mùa Ngoại hạng Anh năm nay.

Quyết tâm sớm tìm lại cảm giác ghi bàn, Arsenal khai thông thế bế tắc ngay sau mốc một giờ thi đấu. Phút 61, Piero Hincapie tạt bóng tuyệt vời từ cánh trái cho Noni Madueke, người thoát khỏi sự kèm cặp của Rico Henry và đánh đầu dũng mãnh tung lưới Caoimhin Kelleher mở tỷ số trận đấu.

Brentford đáp trả tích cực sau khi bị dẫn bàn. Keane Lewis-Potter lẽ ra phải làm tốt hơn với cú đánh đầu chệch cột xa từ quả phạt góc của Mathias Jensen. Tuy nhiên, 10 phút sau bàn mở tỷ số của Madueke, Lewis-Potter đã ghi tên mình lên bảng điện tử để gỡ hòa. Sepp van den Berg đánh đầu nối từ pha ném biên dài sở trường của Michael Kayode, và Lewis-Potter có mặt đúng chỗ để dứt điểm bằng đầu ở cột xa.

Brentford tự tin khi được thi đấu trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Đội bóng của Keith Andrews lúc này tỏ ra nguy hiểm hơn, với lối chơi trực diện từ các tình huống cố định khiến hàng thủ Arsenal chao đảo. Igor Thiago liên tục gây rắc rối và suýt mang về trọn vẹn ba điểm, nhưng bị từ chối bởi pha xoạc bóng xuất sắc của Cristhian Mosquera. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong những phút cuối nghẹt thở, khi Thiago và Gabriel Martinelli đều có cơ hội ở hai đầu sân. Chung cuộc, hai bên chia điểm, tạo thêm một khúc quanh hấp dẫn cho cuộc đua vô địch.

Kết quả này đặc biệt có lợi cho đội bóng của Pep Guardiola, khi họ rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm so với Arsenal trên đỉnh bảng. Trong khi đó, Brentford tiếp tục phong độ ấn tượng trên hành trình chinh phục suất dự cúp châu Âu, giữ vị trí thứ 7, kém Liverpool hai điểm.