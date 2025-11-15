Video
Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Angola

Messi lần đầu tiên ghi bàn tại châu Phi trong sự nghiệp khi giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Angola trong trận giao hữu vào đêm qua (14/11).
