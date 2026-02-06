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An’s house - nhà phố 3 tỷ đồng.

An’s House với ngân sách dưới 3 tỷ đồng, thi công trong 5 tháng, tọa lạc tại quận 2 cũ với diện tích 4x16m.
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