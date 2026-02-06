An’s house - nhà phố tiện nghi với ngân sách 3 tỷ đồng

An’s House là thành quả sau nhiều năm tích lũy của vợ chồng anh Thức và chị Na. Tọa lạc tại khu vực trung tâm An Khánh, quận 2 cũ với diện tích 4x16m, ngôi nhà là lời giải bài toán tối ưu hóa công năng cho gia đình 4 thành viên trong một không gian thoáng đãng, xanh mát và tràn đầy cảm hứng làm việc.

Thông thoáng và kết nối không gian là yêu cầu hàng đầu của chủ nhà (Ảnh: OMS).

Tiếp nối tư duy thiết kế thực dụng và sáng tạo

Đối với đội ngũ OMS, việc xử lý công năng không đơn thuần là sắp xếp bố cục mà là nghệ thuật biến những nhu cầu thiết yếu thành điểm nhấn kiến trúc.

Cầu thang "bay" sáng tạo: Điểm nhấn đột phá nhất tại tầng trệt chính là sự kết hợp giữa khu vực để xe ô tô và hệ thống cầu thang "bay". Giải pháp này đòi hỏi sự tính toán chính xác từ kiến trúc sư Trịnh Đăng Khoa để vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa tạo nên một khoảng không gian thanh thoát ngay lối vào.

Biến việc xử lý công năng để xe thành điểm nhấn cầu thang sáng tạo (Ảnh: OMS).

Giải pháp không gian thông minh: OMS đã áp dụng linh hoạt thiết kế lệch tầng, tối ưu diện tích hành lang và bổ sung các khoảng thông tầng để tạo sự kết nối đa chiều. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế nội thất để mang lại giá trị sử dụng cao nhất trên diện tích hạn chế.

Xây dựng nhà là công việc đội nhóm, xử lý đồng bộ các giải pháp (Ảnh: OMS).

Hóa giải hướng Tây bằng nghệ thuật kiến trúc

Dù nằm ở vị trí chịu nắng chiều gay gắt, An’s House vẫn giữ được sự mát mẻ nhờ cách xử lý mặt tiền thông minh.

Khoảng đệm xanh: Kiến trúc sư tận dụng việc ban công được mở ra ngoài lộ giới để thiết kế hệ mái che chắn nắng trực tiếp. Kết hợp với hệ cửa lùa xếp, khu vực này trở thành một khoảng đệm lý tưởng, giúp phòng ngủ vừa thông thoáng, vừa tạo nên nét kiến trúc đặc trưng cho ngôi nhà.

Mái che ở ban công kết hợp cửa lùa xếp tạo khoảng đệm đến phòng ngủ (Ảnh: OMS).

Trái tim của ngôi nhà: Không gian bếp được đưa ra phía sau và kết nối trực tiếp với thông tầng. Thiết kế này giúp tận dụng trọn vẹn ánh sáng và gió trời từ sân sau, tạo nên sợi dây liên kết giữa bếp, phòng khách và khu vực làm việc của bố mẹ lẫn không gian học tập của các bé.

Phòng khách và bếp ăn ấm cúng, thông thoáng ra sân sau (Ảnh: OMS).

Phong cách Japandi: Nơi sự mềm mại lên ngôi

Để xóa tan cảm giác bí bách của nhà phố, nhà thiết kế Nguyễn Thị Quỳnh Như đã khéo léo hòa quyện phong cách Japandi cùng hơi thở hiện đại.

Ngôn ngữ đường cong: Hệ cửa vòm và những ô cửa sổ tròn lớn được sử dụng xuyên suốt để làm "mềm" đi các góc cạnh kiến trúc, tạo cảm giác không gian mở rộng và nhẹ nhàng hơn.

Sắc trắng và gỗ được sử dụng xuyên suốt (Ảnh: OMS).

Màu sắc và vật liệu: Sắc trắng chủ đạo kết hợp cùng tông gỗ ấm áp giúp phản chiếu ánh sáng tự nhiên tốt nhất, mang lại sự bình yên trong từng ngóc ngách. Cây xanh cũng được lồng ghép tinh tế vào ban công và lối đi, đưa thiên nhiên chạm vào cuộc sống thường nhật.

Không gian thờ - thiền, có sân thượng hướng vào trung tâm thành phố (Ảnh: OMS).

Về đích sau 5 tháng: Sự an tâm từ quy trình chuyên nghiệp

Hoàn thiện một công trình chất lượng với ngân sách dưới 3 tỷ đồng trong vòng 5 tháng không phải là điều dễ dàng. KS. Lưu Ca từ OMS chia sẻ 3 chìa khóa thành công:

Hồ sơ kỹ thuật chi tiết: Hạn chế tối đa chỉnh sửa tại công trường, kiểm soát chặt chẽ chi phí và vật tư.

Mạng lưới thầu phụ uy tín: Đảm bảo mức giá cạnh tranh nhưng vẫn giữ đúng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.

Quản trị thời gian bài bản: Kế hoạch thi công được tổ chức khoa học từ phần thô đến nội thất để đảm bảo tiến độ cam kết.

“Tại OMS, chúng tôi không chỉ xây nhà, chúng tôi xây dựng sự an tâm. An’s House chính là minh chứng cho một không gian sống bền vững, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy sự tự do và cảm xúc trong chính ngôi nhà của mình”, đại diện OMS nói.

An’s house được OMS bàn giao sau 5 tháng thi công (Ảnh: OMS).

An’s house - nhà phố 3 tỷ đồng.