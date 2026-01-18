Video
video cùng chuyên mục

Anh Tú hát ca khúc "Thưa Đảng"

Trên sân khấu, nam ca sĩ hát ca khúc "Thưa Đảng" với niềm tự hào dân tộc.
Đọc thêm : Câu chuyện đặc biệt về hoàn cảnh ra đời bài hát "Thưa Đảng" của Anh Tú