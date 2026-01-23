Ca khúc "Thưa Đảng" lọt top 9 trending, Anh Tú tặng miễn phí bài hát

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía Anh Tú cho biết, sau 5 ngày chia sẻ, ca khúc Thưa Đảng của nam ca sĩ đã lọt top 9 trending music của YouTube với gần 500.000 lượt xem.

Anh Tú biểu diễn bài "Thưa Đảng" trên sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Các video ghi lại phần biểu diễn của Anh Tú trên sân khấu cũng đã thu hút gần 20 triệu lượt xem trên Facebook và TikTok cùng hàng trăm nghìn bình luận trên mạng xã hội.

Vì nhiều khán giả mong muốn bài hát này có bản beat (nhạc nền) để có thể tự hát theo nên mới đây, Anh Tú cũng đã chia sẻ bản phối của bài hát để khán giả có thể hát theo.

Mới đây nhất, ca sĩ Anh Tú đã quyết định tặng quyền sử dụng bài hát Thưa Đảng tới công chúng.

Theo đó, học sinh, sinh viên, các cá nhân và tập thể, đoàn thể không chuyên, phi lợi nhuận đều có thể sử dụng ca khúc Thưa Đảng để trình diễn mà không cần xin phép hay trả phí.

Còn với các sự kiện chuyên nghiệp, thương mại nếu muốn sử dụng ca khúc, tổ chức, cá nhân cần liên lạc với ê-kíp của Anh Tú.

"Anh Tú vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi giai điệu của Thưa Đảng đã, đang và tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, khơi gợi niềm tự hào, dựng xây sự đoàn kết và tiếp tục khẳng định niềm tin sắt son của người dân Việt Nam đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mỗi lần hát đến ca từ Thưa Đảng, Tú đều cúi đầu và đặt tay lên ngực, như một sự tri ân chân thành đến Đảng quang vinh, xuất phát từ trái tim một người trẻ được sống trong thời bình, khi đất nước đang vững mạnh đi lên", nam ca sĩ bày tỏ.

Trước đó, ở chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) tối 16/1, Anh Tú trình diễn ca khúc mới Thưa Đảng do anh viết lời và nhạc.

Anh Tú cho biết, ca khúc Thưa Đảng được anh viết với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của anh đối với lịch sử cách mạng Việt Nam dẫn dắt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nam ca sĩ đã viết bài hát từ đề nghị của Trung tá, nhạc sĩ Lê Trung Thuỷ - Giám đốc âm nhạc chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Trước khi đặt bút viết lời ca khúc, Anh Tú đã phải tìm tòi, đọc nhiều tài liệu liên quan đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam để chắt lọc những câu từ ý nghĩa, sang trọng.

Trong chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội, nam ca sĩ đã sáng tác và hoàn thành ca khúc với nhiều cảm xúc đặc biệt. Anh Tú ý thức rõ trách nhiệm của mình khi âm nhạc không chỉ để trình diễn trên sân khấu, mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước.

Ở phần mở đầu, bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930, thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng.

Những câu hát giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu lịch sử, gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng sự hiên ngang, anh dũng hi sinh và kiên cường bất khuất của nhiều thế hệ đi trước.

Ca sĩ Anh Tú gây ấn tượng khi hát ca khúc "Thưa Đảng" (Video: VTV).

Phần điệp khúc là sự khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Trong bài hát, Anh Tú còn mượn câu thơ nổi tiếng trong bài Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu để kết bài: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim".

Việc kiên trì theo đuổi dòng nhạc này cho thấy quan điểm làm nghề rõ ràng của nam ca sĩ: Sống tử tế, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội.