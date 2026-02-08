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Ánh mắt ngây thơ của sư tử non trước khi bị con đực bất ngờ cắn chết

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con sư tử đực bất ngờ lao đến tấn công và cắn chết sư tử con khiến nhiều người chứng kiến phải bàng hoàng.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Ánh mắt ngây thơ của sư tử non trước khi bị cắn chết