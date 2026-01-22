Video
Ánh mắt khát sống của bé trai 4 tuổi mắc u phúc mạc ác tính

Phát hiện khối u lớn trong bụng con trai 4 tuổi, người cha bán con trâu đang chửa, vay mượn khắp nơi, vượt 500 km về Hà Nội tìm sự sống cho con.
