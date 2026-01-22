Ánh mắt khát sống của bé trai 4 tuổi mắc u phúc mạc ác tính (Video: Hương Hồng).

Trên giường bệnh của khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cậu bé Mùa Xuân Trường (SN 2022, dân tộc Mông, trú tại bản Nà Nếnh, xã Phình Giàng, tỉnh Điện Biên) nằm thiêm thiếp. Vừa trải qua ca phẫu thuật lớn cắt khối u ác tính, cậu bé 4 tuổi khá mệt mỏi.

Gương mặt non nớt của bé Trường nhăn nhó vì đau đớn… Dường như bé muốn khóc, nhưng một chút sức để bật lên thành tiếng cũng không còn, chỉ có đôi mắt luôn ngước nhìn lên như cầu cứu…

Bé Mùa Xuân Trường vừa trải qua ca phẫu thuật lớn (Ảnh: Hương Hồng).

Không rời giường bệnh con nửa bước, anh Mùa A Sùng (SN 1998, bố của bé Trường), nghẹn ngào nói với chúng tôi: "Con đang khỏe mạnh bình thường thì bỗng dưng đau bụng, sốt cao không hạ. Em đưa con đến Trung tâm y tế, bác sĩ cho chuyển lên tuyến tỉnh rồi tiếp tục chuyển về Hà Nội điều trị.

Từ tháng 8/2025 đến nay, con điều trị tại Bệnh viện K và Bệnh viện Việt Đức. Con vừa trải qua ca phẫu thuật lớn. Nhìn vào ánh mắt của con, em như "đứt từng khúc ruột". Nói rồi anh A Sùng quay mặt, đưa tay lau nước mắt.

Theo chia sẻ của A Sùng, gia đình anh có 5 nhân khẩu gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ, sinh sống ở bản vùng cao xa xôi của tỉnh Điện Biên. Là hộ nghèo nhiều năm, cuộc sống của gia đình anh chỉ dựa vào làm nương rẫy.

Mới 4 tuổi, cậu bé dân tộc Mông đã phải chịu bao đau đớn, bởi căn bệnh quái ác (Ảnh: Hương Hồng).

Khi bé Xuân Trường đổ bệnh, để có tiền chữa bệnh cho con, anh A Sùng đã phải bán đi tài sản quý giá nhất của gia đình là con trâu được Nhà nước hỗ trợ vay vốn. Bán con trâu chửa, cộng với vay mượn khắp bản, người cha dân tộc Mông mang theo hơn 30 triệu đồng, ôm con xuống Hà Nội với hy vọng mong manh “còn nước còn tát”.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Vũ Hồng Tuân, khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhi Mùa Xuân Trường chẩn đoán u ác tính phúc mạc, tình trạng nguy hiểm, phức tạp, cần điều trị chuyên sâu, dài ngày và tốn kém.

Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giành lại sự sống cho cháu, đồng thời rất mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bệnh nhi được điều trị đúng và đủ phác đồ, có cơ hội hồi phục trở về với gia đình”.

Gương mặt lộ rõ sự lo lắng của người cha nghèo (Ảnh: Hương Hồng).

Nghe tiếng nói chuyện, bé Xuân Trường hé đôi mắt đỏ hoe, mấp máy môi như định nói điều gì, nhưng không thể thốt nên lời… Thấy con cựa mình, người cha dán mắt dõi theo từng cử động nhỏ và nhẹ nhàng vỗ về: “Con cố lên, bố ở đây!”.

Chưa đầy 4 tuổi, bé Trường còn quá nhỏ để hiểu những gì đang xảy ra với mình. Cậu bé tội nghiệp chỉ biết khóc khi đau, mệt quá thì ngủ thiếp đi…

Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng thơm thảo dang rộng vòng tay cứu giúp cậu bé bất hạnh! (Ảnh: Hương Hồng).

Với anh A Sùng, giờ đây mỗi ngày trôi qua là thêm một khoản chi phí, thêm nỗi lo âu. Hành trình níu kéo sự sống cho con của người cha còn vô cùng gian nan, trong khi gia đình đã lâm vào bước đường cùng, không biết phải xoay xở ra sao.

Phòng điều trị vắng lặng, người cha vùng cao nghèo khó bó gối ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ đếm từng nhịp thở của con trai mà lòng quặn thắt…