Video
video cùng chuyên mục

Anh chào đón Tổng thống Mỹ với nghi lễ hoàng gia long trọng chưa từng có

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đón tiếp nồng nhiệt tại Anh trong khuôn khổ chuyến công du chính thức tới quốc gia đồng minh thân cận.
Đọc thêm : Anh chào đón Tổng thống Mỹ với nghi lễ hoàng gia long trọng chưa từng có