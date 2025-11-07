Video
Angelina Jolie tới trung tâm tuyển quân Ukraine

Diễn viên Mỹ Angelina Jolie được cho là đã tới trung tâm tuyển quân ở Ukraine để giải quyết vấn đề liên quan tới một thành viên trong đoàn của cô.
