Sự cố hy hữu trong chuyến thăm của Angelina Jolie tới vùng chiến sự Ukraine

Angelina Jolie và những người khác mặc áo chống đạn khi đến thăm vùng Kherson, Ukraine trong bức ảnh được công bố ngày 6/11 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn RT (Nga) đưa tin, chuyến thăm bất ngờ của đại sứ thiện chí Liên hợp quốc Angelina Jolie tới Ukraine hôm 4/11 đã bị gián đoạn, khi lực lượng thực thi nghĩa vụ quân sự Ukraine đã tạm giữ một thành viên trong đoàn của Jolie và yêu cầu người này nhập ngũ.

Đây được xem là một sự cố hy hữu xảy ra trong chuyến thăm của ngôi sao Hollywood tới Ukraine trong bối cảnh xung đột chưa hạ nhiệt.

Vụ việc được cho là xảy ra tại một chốt chặn quân sự gần thành phố Yuzhnoukrainsk thuộc vùng Nikolaev, trong khi đoàn xe của Jolie đang trên đường đến một khu vực thuộc vùng Kherson do Kiev kiểm soát.

Một thành viên trong đoàn của Jolie - được một số nguồn tin xác định là tài xế của cô, còn một số nguồn khác nói là vệ sĩ - đã bị các sĩ quan tuyển quân của Ukraine bắt giữ, ngay cả khi người này đã nói với các nhà chức trách rằng anh đang chở một "nhân vật quan trọng".

Theo đoạn video được lan truyền trên Telegram, Jolie dường như đã đích thân đến trung tâm tuyển quân để cố gắng thuyết phục thả người trong đoàn của cô. Các nguồn tin của hãng thông tấn TASS (Nga) cho biết Jolie thậm chí đã cố gắng liên hệ với văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để giải quyết vấn đề này.

Angelina Jolie tới trung tâm tuyển quân Ukraine (Nguồn: RT)

Các nguồn tin quân sự Ukraine ban đầu nói rằng sự hiện diện của Jolie tại trung tâm tuyển quân không liên quan đến vụ bắt giữ, khẳng định cô chỉ đơn giản là "yêu cầu sử dụng nhà vệ sinh".

Sau đó, các quan chức nói rằng người đàn ông này, được xác định là công dân Ukraine sinh năm 1992 và là sĩ quan dự bị, không có lý do để hoãn nghĩa vụ và người này đã bị giam giữ để giải quyết vấn đề nhập ngũ.

Cuối cùng, nữ diễn viên người Mỹ đã bỏ lại thành viên bị tạm giữ và tiếp tục chuyến đi cùng đoàn của mình.

Angelina Jolie chơi đùa cùng trẻ em ở Kherson trong bức ảnh được công bố ngày 6/11 (Ảnh: Reuters).

Ngôi sao Hollywood Angelina Jolie trước đó đã đến thăm Ukraine vào tháng 4/2022, ngay sau khi xung đột leo thang. Vào thời điểm đó, nhiều người nổi tiếng cũng có chuyến đi tới Ukraine.

Trong chuyến đi tới Ukraine lần này, Angelina Jolie đã đến thăm Mykolaiv và Kherson, 2 trong số những khu vực tiền tuyến nguy hiểm nhất ở phía Nam Ukraine.

Nữ diễn viên đã gặp gỡ các nhân viên y tế, người dân và tình nguyện viên tại một số khu vực nguy hiểm nhất ở Ukraine.

Angelina Jolie và các trẻ em Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo Quỹ Di sản Chiến tranh, Jolie đã tới thăm ​​các cơ sở y tế và giáo dục ở các khu vực tiền tuyến của Ukraine. Những cơ sở này được di dời tới các địa điểm ngầm được gia cố để tiếp tục hoạt động.

"Người dân Mykolaiv và Kherson sống trong nguy hiểm mỗi ngày, nhưng họ không chịu khuất phục. Sức mạnh và sự hỗ trợ lẫn nhau của họ thật đáng khâm phục", Jolie chia sẻ trong một tuyên bố do Quỹ Di sản Chiến tranh công bố.

"Sau gần 3 năm xung đột, sự kiệt quệ hiện rõ, nhưng quyết tâm vẫn được duy trì. Các gia đình mong muốn được sống an toàn, hòa bình và cơ hội xây dựng lại cuộc sống. Ngoại giao và việc bảo vệ dân thường không nên bị bỏ qua trong một cuộc chiến khốc liệt về vũ khí và công nghệ”, tuyên bố cho biết thêm.